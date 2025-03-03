Валюты / GLL
GLL: ProShares UltraShort Gold
18.13 USD 0.06 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLL за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.00, а максимальная — 18.24.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Gold. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLL
Дневной диапазон
18.00 18.24
Годовой диапазон
10.39 22.99
- Предыдущее закрытие
- 18.19
- Open
- 18.08
- Bid
- 18.13
- Ask
- 18.43
- Low
- 18.00
- High
- 18.24
- Объем
- 556
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -9.49%
- 6-месячное изменение
- 43.43%
- Годовое изменение
- 6.21%
