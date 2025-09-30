- Visão do mercado
GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
A taxa do GAINL para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.5354 e o mais alto foi 25.5999.
Veja a dinâmica do par de moedas Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GAINL hoje?
Hoje Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) está avaliado em 25.5415. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 25.5300, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GAINL em tempo real.
As ações de Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 pagam dividendos?
Atualmente Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 está avaliado em 25.5415. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.57% e USD. Monitore os movimentos de GAINL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GAINL?
Você pode comprar ações de Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) pelo preço atual 25.5415. Ordens geralmente são executadas perto de 25.5415 ou 25.5445, enquanto 8 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GAINL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GAINL?
Investir em Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 envolve considerar a faixa anual 25.2700 - 26.2900 e o preço atual 25.5415. Muitos comparam 0.36% e -1.76% antes de enviar ordens em 25.5415 ou 25.5445. Estude as mudanças diárias de preço de GAINL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
O maior preço de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) no último ano foi 26.2900. As ações oscilaram bastante dentro de 25.2700 - 26.2900, e a comparação com 25.5300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
O menor preço de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) no ano foi 25.2700. A comparação com o preço atual 25.5415 e 25.2700 - 26.2900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GAINL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GAINL?
No passado Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.5300 e -1.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.5300
- Open
- 25.5500
- Bid
- 25.5415
- Ask
- 25.5445
- Low
- 25.5354
- High
- 25.5999
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- -1.76%
- Mudança anual
- -1.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4