GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
Курс GAINL за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5354, а максимальная — 25.5999.
Следите за динамикой Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAINL сегодня?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) сегодня оценивается на уровне 25.5415. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 25.5300, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAINL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.5415. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.57% и USD. Отслеживайте движения GAINL на графике в реальном времени.
Как купить акции GAINL?
Вы можете купить акции Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) по текущей цене 25.5415. Ордера обычно размещаются около 25.5415 или 25.5445, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAINL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAINL?
Инвестирование в Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 25.2700 - 26.2900 и текущей цены 25.5415. Многие сравнивают 0.36% и -1.76% перед размещением ордеров на 25.5415 или 25.5445. Изучайте ежедневные изменения цены GAINL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Самая высокая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) за последний год составила 26.2900. Акции заметно колебались в пределах 25.2700 - 26.2900, сравнение с 25.5300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Самая низкая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) за год составила 25.2700. Сравнение с текущими 25.5415 и 25.2700 - 26.2900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAINL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAINL?
В прошлом Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5300 и -1.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.5300
- Open
- 25.5500
- Bid
- 25.5415
- Ask
- 25.5445
- Low
- 25.5354
- High
- 25.5999
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.76%
- Годовое изменение
- -1.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%