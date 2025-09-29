КотировкиРазделы
GAINL
GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028

25.5415 USD 0.0115 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAINL за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5354, а максимальная — 25.5999.

Следите за динамикой Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAINL сегодня?

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) сегодня оценивается на уровне 25.5415. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 25.5300, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAINL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028?

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.5415. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.57% и USD. Отслеживайте движения GAINL на графике в реальном времени.

Как купить акции GAINL?

Вы можете купить акции Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) по текущей цене 25.5415. Ордера обычно размещаются около 25.5415 или 25.5445, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAINL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAINL?

Инвестирование в Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 25.2700 - 26.2900 и текущей цены 25.5415. Многие сравнивают 0.36% и -1.76% перед размещением ордеров на 25.5415 или 25.5445. Изучайте ежедневные изменения цены GAINL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Самая высокая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) за последний год составила 26.2900. Акции заметно колебались в пределах 25.2700 - 26.2900, сравнение с 25.5300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Самая низкая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) за год составила 25.2700. Сравнение с текущими 25.5415 и 25.2700 - 26.2900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAINL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAINL?

В прошлом Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5300 и -1.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.5354 25.5999
Годовой диапазон
25.2700 26.2900
Предыдущее закрытие
25.5300
Open
25.5500
Bid
25.5415
Ask
25.5445
Low
25.5354
High
25.5999
Объем
8
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.76%
Годовое изменение
-1.57%
