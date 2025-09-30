- Aperçu
GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
Le taux de change de GAINL a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.5354 et à un maximum de 25.5999.
Suivez la dynamique Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GAINL aujourd'hui ?
L'action Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 est cotée à 25.5415 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 25.5300 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de GAINL présente ces mises à jour.
L'action Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 verse-t-elle des dividendes ?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 est actuellement valorisé à 25.5415. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GAINL.
Comment acheter des actions GAINL ?
Vous pouvez acheter des actions Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 au cours actuel de 25.5415. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.5415 ou de 25.5445, le 8 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GAINL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GAINL ?
Investir dans Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.2700 - 26.2900 et le prix actuel 25.5415. Beaucoup comparent 0.36% et -1.76% avant de passer des ordres à 25.5415 ou 25.5445. Consultez le graphique du cours de GAINL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION ?
Le cours le plus élevé de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION l'année dernière était 26.2900. Au cours de 25.2700 - 26.2900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.5300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION ?
Le cours le plus bas de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) sur l'année a été 25.2700. Sa comparaison avec 25.5415 et 25.2700 - 26.2900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GAINL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GAINL a-t-elle été divisée ?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.5300 et -1.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.5300
- Ouverture
- 25.5500
- Bid
- 25.5415
- Ask
- 25.5445
- Plus Bas
- 25.5354
- Plus Haut
- 25.5999
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- -1.76%
- Changement Annuel
- -1.57%
