GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028

25.5415 USD 0.0115 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GAINLの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり25.5354の安値と25.5999の高値で取引されました。

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GAINL株の現在の価格は？

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028の株価は本日25.5415です。0.05%内で取引され、前日の終値は25.5300、取引量は8に達しました。GAINLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028の株は配当を出しますか？

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028の現在の価格は25.5415です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.57%やUSDにも注目します。GAINLの動きはライブチャートで確認できます。

GAINL株を買う方法は？

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028の株は現在25.5415で購入可能です。注文は通常25.5415または25.5445付近で行われ、8や-0.03%が市場の動きを示します。GAINLの最新情報はライブチャートで確認できます。

GAINL株に投資する方法は？

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028への投資では、年間の値幅25.2700 - 26.2900と現在の25.5415を考慮します。注文は多くの場合25.5415や25.5445で行われる前に、0.36%や-1.76%と比較されます。GAINLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株の最高値は？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの過去1年の最高値は26.2900でした。25.2700 - 26.2900内で株価は大きく変動し、25.5300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株の最低値は？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION(GAINL)の年間最安値は25.2700でした。現在の25.5415や25.2700 - 26.2900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GAINLの動きはライブチャートで確認できます。

GAINLの株式分割はいつ行われましたか？

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.5300、-1.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.5354 25.5999
1年のレンジ
25.2700 26.2900
以前の終値
25.5300
始値
25.5500
買値
25.5415
買値
25.5445
安値
25.5354
高値
25.5999
出来高
8
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
0.36%
6ヶ月の変化
-1.76%
1年の変化
-1.57%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待