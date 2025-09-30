- Panoramica
GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
Il tasso di cambio GAINL ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.5354 e ad un massimo di 25.5999.
Segui le dinamiche di Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GAINL oggi?
Oggi le azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 sono prezzate a 25.5415. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 25.5300 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GAINL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 pagano dividendi?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.5415. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GAINL.
Come acquistare azioni GAINL?
Puoi acquistare azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.5415. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5415 o 25.5445, mentre 8 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GAINL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GAINL?
Investire in Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 25.2700 - 26.2900 e il prezzo attuale 25.5415. Molti confrontano 0.36% e -1.76% prima di effettuare ordini su 25.5415 o 25.5445. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GAINL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Il prezzo massimo di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION nell'ultimo anno è stato 26.2900. All'interno di 25.2700 - 26.2900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Il prezzo più basso di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) nel corso dell'anno è stato 25.2700. Confrontandolo con gli attuali 25.5415 e 25.2700 - 26.2900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GAINL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GAINL?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5300 e -1.57%.
- Chiusura Precedente
- 25.5300
- Apertura
- 25.5500
- Bid
- 25.5415
- Ask
- 25.5445
- Minimo
- 25.5354
- Massimo
- 25.5999
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- -1.76%
- Variazione Annuale
- -1.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4