GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028

25.5415 USD 0.0115 (0.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GAINL ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.5354 e ad un massimo di 25.5999.

Segui le dinamiche di Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GAINL oggi?

Oggi le azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 sono prezzate a 25.5415. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 25.5300 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GAINL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 pagano dividendi?

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.5415. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GAINL.

Come acquistare azioni GAINL?

Puoi acquistare azioni Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.5415. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5415 o 25.5445, mentre 8 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GAINL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GAINL?

Investire in Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 25.2700 - 26.2900 e il prezzo attuale 25.5415. Molti confrontano 0.36% e -1.76% prima di effettuare ordini su 25.5415 o 25.5445. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GAINL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Il prezzo massimo di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION nell'ultimo anno è stato 26.2900. All'interno di 25.2700 - 26.2900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Il prezzo più basso di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) nel corso dell'anno è stato 25.2700. Confrontandolo con gli attuali 25.5415 e 25.2700 - 26.2900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GAINL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GAINL?

Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5300 e -1.57%.

Intervallo Giornaliero
25.5354 25.5999
Intervallo Annuale
25.2700 26.2900
Chiusura Precedente
25.5300
Apertura
25.5500
Bid
25.5415
Ask
25.5445
Minimo
25.5354
Massimo
25.5999
Volume
8
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
0.36%
Variazione Semestrale
-1.76%
Variazione Annuale
-1.57%
