GAINL: Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
Der Wechselkurs von GAINL hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.5354 bis zu einem Hoch von 25.5999 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GAINL heute?
Die Aktie von Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) notiert heute bei 25.5415. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.5300 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von GAINL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GAINL Dividenden?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 wird derzeit mit 25.5415 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GAINL zu verfolgen.
Wie kaufe ich GAINL-Aktien?
Sie können Aktien von Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 (GAINL) zum aktuellen Kurs von 25.5415 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.5415 oder 25.5445 platziert, während 8 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GAINL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GAINL-Aktien?
Bei einer Investition in Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 müssen die jährliche Spanne 25.2700 - 26.2900 und der aktuelle Kurs 25.5415 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und -1.76%, bevor sie Orders zu 25.5415 oder 25.5445 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GAINL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Der höchste Kurs von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) im vergangenen Jahr lag bei 26.2900. Innerhalb von 25.2700 - 26.2900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.5300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Der niedrigste Kurs von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINL) im Laufe des Jahres betrug 25.2700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.5415 und der Spanne 25.2700 - 26.2900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GAINL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GAINL statt?
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.5300 und -1.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5300
- Eröffnung
- 25.5500
- Bid
- 25.5415
- Ask
- 25.5445
- Tief
- 25.5354
- Hoch
- 25.5999
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- -1.76%
- Jahresänderung
- -1.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4