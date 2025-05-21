Moedas / FINV
FINV: FinVolution Group American Depositary Shares
7.80 USD 0.17 (2.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FINV para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.80 e o mais alto foi 7.97.
Veja a dinâmica do par de moedas FinVolution Group American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FINV Notícias
Faixa diária
7.80 7.97
Faixa anual
5.71 10.93
- Fechamento anterior
- 7.97
- Open
- 7.97
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Low
- 7.80
- High
- 7.97
- Volume
- 429
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- -4.53%
- Mudança de 6 meses
- -19.42%
- Mudança anual
- 27.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh