货币 / FINV
FINV: FinVolution Group American Depositary Shares
8.01 USD 0.37 (4.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FINV汇率已更改4.84%。当日，交易品种以低点7.71和高点8.02进行交易。
关注FinVolution Group American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.71 8.02
年范围
5.71 10.93
- 前一天收盘价
- 7.64
- 开盘价
- 7.71
- 卖价
- 8.01
- 买价
- 8.31
- 最低价
- 7.71
- 最高价
- 8.02
- 交易量
- 1.562 K
- 日变化
- 4.84%
- 月变化
- -1.96%
- 6个月变化
- -17.25%
- 年变化
- 30.88%
