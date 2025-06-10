Währungen / FINV
FINV: FinVolution Group American Depositary Shares
7.93 USD 0.04 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FINV hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.79 bis zu einem Hoch von 7.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die FinVolution Group American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FINV News
Tagesspanne
7.79 7.97
Jahresspanne
5.71 10.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.97
- Eröffnung
- 7.97
- Bid
- 7.93
- Ask
- 8.23
- Tief
- 7.79
- Hoch
- 7.97
- Volumen
- 1.460 K
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- -2.94%
- 6-Monatsänderung
- -18.08%
- Jahresänderung
- 29.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K