FINV: FinVolution Group American Depositary Shares
7.64 USD 0.09 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FINV за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой FinVolution Group American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FINV
Дневной диапазон
7.55 7.81
Годовой диапазон
5.71 10.93
- Предыдущее закрытие
- 7.73
- Open
- 7.75
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Low
- 7.55
- High
- 7.81
- Объем
- 1.726 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -6.49%
- 6-месячное изменение
- -21.07%
- Годовое изменение
- 24.84%
