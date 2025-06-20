Valute / FINV
FINV: FinVolution Group American Depositary Shares
7.64 USD 0.29 (3.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FINV ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.61 e ad un massimo di 7.94.
Segui le dinamiche di FinVolution Group American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.61 7.94
Intervallo Annuale
5.71 10.93
- Chiusura Precedente
- 7.93
- Apertura
- 7.91
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Minimo
- 7.61
- Massimo
- 7.94
- Volume
- 2.168 K
- Variazione giornaliera
- -3.66%
- Variazione Mensile
- -6.49%
- Variazione Semestrale
- -21.07%
- Variazione Annuale
- 24.84%
20 settembre, sabato