FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FHN-PE para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.60 e o mais alto foi 24.75.

Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FHN-PE hoje?

Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) está avaliado em 24.75. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 24.70, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PE em tempo real.

As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?

Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 24.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.53% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FHN-PE?

Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) pelo preço atual 24.75. Ordens geralmente são executadas perto de 24.75 ou 25.05, enquanto 20 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FHN-PE?

Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 22.81 - 26.25 e o preço atual 24.75. Muitos comparam 0.98% e 2.53% antes de enviar ordens em 24.75 ou 25.05. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?

O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) no último ano foi 26.25. As ações oscilaram bastante dentro de 22.81 - 26.25, e a comparação com 24.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?

O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) no ano foi 22.81. A comparação com o preço atual 24.75 e 22.81 - 26.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PE?

No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.70 e 2.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.60 24.75
Faixa anual
22.81 26.25
Fechamento anterior
24.70
Open
24.75
Bid
24.75
Ask
25.05
Low
24.60
High
24.75
Volume
20
Mudança diária
0.20%
Mudança mensal
0.98%
Mudança de 6 meses
2.53%
Mudança anual
2.53%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4