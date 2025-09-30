- Visão do mercado
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
A taxa do FHN-PE para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.60 e o mais alto foi 24.75.
Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FHN-PE hoje?
Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) está avaliado em 24.75. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 24.70, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PE em tempo real.
As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?
Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 24.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.53% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FHN-PE?
Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) pelo preço atual 24.75. Ordens geralmente são executadas perto de 24.75 ou 25.05, enquanto 20 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FHN-PE?
Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 22.81 - 26.25 e o preço atual 24.75. Muitos comparam 0.98% e 2.53% antes de enviar ordens em 24.75 ou 25.05. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?
O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) no último ano foi 26.25. As ações oscilaram bastante dentro de 22.81 - 26.25, e a comparação com 24.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?
O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) no ano foi 22.81. A comparação com o preço atual 24.75 e 22.81 - 26.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PE?
No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.70 e 2.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.70
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Low
- 24.60
- High
- 24.75
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.98%
- Mudança de 6 meses
- 2.53%
- Mudança anual
- 2.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4