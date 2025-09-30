- Übersicht
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Der Wechselkurs von FHN-PE hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.60 bis zu einem Hoch von 24.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FHN-PE heute?
Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) notiert heute bei 24.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.70 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von FHN-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FHN-PE Dividenden?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 24.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich FHN-PE-Aktien?
Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) zum aktuellen Kurs von 24.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.75 oder 25.05 platziert, während 20 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FHN-PE-Aktien?
Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 22.81 - 26.25 und der aktuelle Kurs 24.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 2.53%, bevor sie Orders zu 24.75 oder 25.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) im vergangenen Jahr lag bei 26.25. Innerhalb von 22.81 - 26.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) im Laufe des Jahres betrug 22.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.75 und der Spanne 22.81 - 26.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FHN-PE statt?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.70 und 2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.70
- Eröffnung
- 24.75
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Tief
- 24.60
- Hoch
- 24.75
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 2.53%
- Jahresänderung
- 2.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4