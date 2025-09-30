KurseKategorien
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FHN-PE hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.60 bis zu einem Hoch von 24.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FHN-PE heute?

Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) notiert heute bei 24.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.70 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von FHN-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FHN-PE Dividenden?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 24.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich FHN-PE-Aktien?

Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) zum aktuellen Kurs von 24.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.75 oder 25.05 platziert, während 20 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FHN-PE-Aktien?

Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 22.81 - 26.25 und der aktuelle Kurs 24.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 2.53%, bevor sie Orders zu 24.75 oder 25.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) im vergangenen Jahr lag bei 26.25. Innerhalb von 22.81 - 26.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) im Laufe des Jahres betrug 22.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.75 und der Spanne 22.81 - 26.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FHN-PE statt?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.70 und 2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.60 24.75
Jahresspanne
22.81 26.25
Vorheriger Schlusskurs
24.70
Eröffnung
24.75
Bid
24.75
Ask
25.05
Tief
24.60
Hoch
24.75
Volumen
20
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
2.53%
Jahresänderung
2.53%
