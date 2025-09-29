КотировкиРазделы
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FHN-PE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.60, а максимальная — 24.75.

Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FHN-PE сегодня?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) сегодня оценивается на уровне 24.75. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 24.70, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHN-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 24.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения FHN-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции FHN-PE?

Вы можете купить акции First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PE) по текущей цене 24.75. Ордера обычно размещаются около 24.75 или 25.05, тогда как 20 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHN-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FHN-PE?

Инвестирование в First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 22.81 - 26.25 и текущей цены 24.75. Многие сравнивают 0.98% и 2.53% перед размещением ордеров на 24.75 или 25.05. Изучайте ежедневные изменения цены FHN-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FIRST HORIZON CORP?

Самая высокая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 22.81 - 26.25, сравнение с 24.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FIRST HORIZON CORP?

Самая низкая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) за год составила 22.81. Сравнение с текущими 24.75 и 22.81 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHN-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FHN-PE?

В прошлом First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.70 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.60 24.75
Годовой диапазон
22.81 26.25
Предыдущее закрытие
24.70
Open
24.75
Bid
24.75
Ask
25.05
Low
24.60
High
24.75
Объем
20
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.98%
6-месячное изменение
2.53%
Годовое изменение
2.53%
