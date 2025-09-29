FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
今日FHN-PE汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.60和高点24.75进行交易。
关注First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FHN-PE股票今天的价格是多少？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票今天的定价为24.75。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为24.70，交易量达到20。FHN-PE的实时价格图表显示了这些更新。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票是否支付股息？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 目前的价值为24.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.53%和USD。实时查看图表以跟踪FHN-PE走势。
如何购买FHN-PE股票？
您可以以24.75的当前价格购买First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票。订单通常设置在24.75或25.05附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注FHN-PE的实时图表更新。
如何投资FHN-PE股票？
投资First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 需要考虑年度范围22.81 - 26.25和当前价格24.75。许多人在以24.75或25.05下订单之前，会比较0.98%和。实时查看FHN-PE价格图表，了解每日变化。
FIRST HORIZON CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIRST HORIZON CORP的最高价格是26.25。在22.81 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 的绩效。
FIRST HORIZON CORP股票的最低价格是多少？
FIRST HORIZON CORP（FHN-PE）的最低价格为22.81。将其与当前的24.75和22.81 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHN-PE股票是什么时候拆分的？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.70和2.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.70
- 开盘价
- 24.75
- 卖价
- 24.75
- 买价
- 25.05
- 最低价
- 24.60
- 最高价
- 24.75
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.98%
- 6个月变化
- 2.53%
- 年变化
- 2.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值