报价部分
货币 / FHN-PE
回到股票

FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FHN-PE汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点24.60和高点24.75进行交易。

关注First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FHN-PE股票今天的价格是多少？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票今天的定价为24.75。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为24.70，交易量达到20。FHN-PE的实时价格图表显示了这些更新。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票是否支付股息？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 目前的价值为24.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.53%和USD。实时查看图表以跟踪FHN-PE走势。

如何购买FHN-PE股票？

您可以以24.75的当前价格购买First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票。订单通常设置在24.75或25.05附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注FHN-PE的实时图表更新。

如何投资FHN-PE股票？

投资First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 需要考虑年度范围22.81 - 26.25和当前价格24.75。许多人在以24.75或25.05下订单之前，会比较0.98%和。实时查看FHN-PE价格图表，了解每日变化。

FIRST HORIZON CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIRST HORIZON CORP的最高价格是26.25。在22.81 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 的绩效。

FIRST HORIZON CORP股票的最低价格是多少？

FIRST HORIZON CORP（FHN-PE）的最低价格为22.81。将其与当前的24.75和22.81 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHN-PE股票是什么时候拆分的？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.70和2.53%中可见。

日范围
24.60 24.75
年范围
22.81 26.25
前一天收盘价
24.70
开盘价
24.75
卖价
24.75
买价
25.05
最低价
24.60
最高价
24.75
交易量
20
日变化
0.20%
月变化
0.98%
6个月变化
2.53%
年变化
2.53%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值