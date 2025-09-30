QuotazioniSezioni
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FHN-PE ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.60 e ad un massimo di 24.75.

Segui le dinamiche di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FHN-PE oggi?

Oggi le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sono prezzate a 24.75. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 24.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHN-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagano dividendi?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 24.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHN-PE.

Come acquistare azioni FHN-PE?

Puoi acquistare azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 24.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.75 o 25.05, mentre 20 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHN-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FHN-PE?

Investire in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 22.81 - 26.25 e il prezzo attuale 24.75. Molti confrontano 0.98% e 2.53% prima di effettuare ordini su 24.75 o 25.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHN-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo massimo di FIRST HORIZON CORP nell'ultimo anno è stato 26.25. All'interno di 22.81 - 26.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo più basso di FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) nel corso dell'anno è stato 22.81. Confrontandolo con gli attuali 24.75 e 22.81 - 26.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHN-PE?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.70 e 2.53%.

Intervallo Giornaliero
24.60 24.75
Intervallo Annuale
22.81 26.25
Chiusura Precedente
24.70
Apertura
24.75
Bid
24.75
Ask
25.05
Minimo
24.60
Massimo
24.75
Volume
20
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.98%
Variazione Semestrale
2.53%
Variazione Annuale
2.53%
