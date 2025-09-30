- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Il tasso di cambio FHN-PE ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.60 e ad un massimo di 24.75.
Segui le dinamiche di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FHN-PE oggi?
Oggi le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sono prezzate a 24.75. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 24.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHN-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagano dividendi?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 24.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHN-PE.
Come acquistare azioni FHN-PE?
Puoi acquistare azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 24.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.75 o 25.05, mentre 20 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHN-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FHN-PE?
Investire in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 22.81 - 26.25 e il prezzo attuale 24.75. Molti confrontano 0.98% e 2.53% prima di effettuare ordini su 24.75 o 25.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHN-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST HORIZON CORP?
Il prezzo massimo di FIRST HORIZON CORP nell'ultimo anno è stato 26.25. All'interno di 22.81 - 26.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST HORIZON CORP?
Il prezzo più basso di FIRST HORIZON CORP (FHN-PE) nel corso dell'anno è stato 22.81. Confrontandolo con gli attuali 24.75 e 22.81 - 26.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHN-PE?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.70 e 2.53%.
- Chiusura Precedente
- 24.70
- Apertura
- 24.75
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Minimo
- 24.60
- Massimo
- 24.75
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 0.98%
- Variazione Semestrale
- 2.53%
- Variazione Annuale
- 2.53%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4