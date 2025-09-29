クォートセクション
通貨 / FHN-PE
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

24.75 USD 0.05 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FHN-PEの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり24.60の安値と24.75の高値で取引されました。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FHN-PE株の現在の価格は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株価は本日24.75です。0.20%内で取引され、前日の終値は24.70、取引量は20に達しました。FHN-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は配当を出しますか？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の現在の価格は24.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.53%やUSDにも注目します。FHN-PEの動きはライブチャートで確認できます。

FHN-PE株を買う方法は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は現在24.75で購入可能です。注文は通常24.75または25.05付近で行われ、20や0.00%が市場の動きを示します。FHN-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

FHN-PE株に投資する方法は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing への投資では、年間の値幅22.81 - 26.25と現在の24.75を考慮します。注文は多くの場合24.75や25.05で行われる前に、0.98%や2.53%と比較されます。FHN-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIRST HORIZON CORPの株の最高値は？

FIRST HORIZON CORPの過去1年の最高値は26.25でした。22.81 - 26.25内で株価は大きく変動し、24.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIRST HORIZON CORPの株の最低値は？

FIRST HORIZON CORP(FHN-PE)の年間最安値は22.81でした。現在の24.75や22.81 - 26.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHN-PEの動きはライブチャートで確認できます。

FHN-PEの株式分割はいつ行われましたか？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.70、2.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.60 24.75
1年のレンジ
22.81 26.25
以前の終値
24.70
始値
24.75
買値
24.75
買値
25.05
安値
24.60
高値
24.75
出来高
20
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
2.53%
1年の変化
2.53%
