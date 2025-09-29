- 概要
FHN-PE: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
FHN-PEの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり24.60の安値と24.75の高値で取引されました。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FHN-PE株の現在の価格は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株価は本日24.75です。0.20%内で取引され、前日の終値は24.70、取引量は20に達しました。FHN-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は配当を出しますか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の現在の価格は24.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.53%やUSDにも注目します。FHN-PEの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PE株を買う方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は現在24.75で購入可能です。注文は通常24.75または25.05付近で行われ、20や0.00%が市場の動きを示します。FHN-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
FHN-PE株に投資する方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing への投資では、年間の値幅22.81 - 26.25と現在の24.75を考慮します。注文は多くの場合24.75や25.05で行われる前に、0.98%や2.53%と比較されます。FHN-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最高値は？
FIRST HORIZON CORPの過去1年の最高値は26.25でした。22.81 - 26.25内で株価は大きく変動し、24.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最低値は？
FIRST HORIZON CORP(FHN-PE)の年間最安値は22.81でした。現在の24.75や22.81 - 26.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHN-PEの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PEの株式分割はいつ行われましたか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.70、2.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.70
- 始値
- 24.75
- 買値
- 24.75
- 買値
- 25.05
- 安値
- 24.60
- 高値
- 24.75
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 2.53%
- 1年の変化
- 2.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前