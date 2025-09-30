CotaçõesSeções
EONR-WT
EONR-WT: EON Resources Inc.

0.0497 USD 0.0203 (29.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EONR-WT para hoje mudou para -29.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0410 e o mais alto foi 0.0800.

Veja a dinâmica do par de moedas EON Resources Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EONR-WT hoje?

Hoje EON Resources Inc. (EONR-WT) está avaliado em 0.0497. O instrumento é negociado dentro de -29.00%, o fechamento de ontem foi 0.0700, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EONR-WT em tempo real.

As ações de EON Resources Inc. pagam dividendos?

Atualmente EON Resources Inc. está avaliado em 0.0497. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -44.03% e USD. Monitore os movimentos de EONR-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EONR-WT?

Você pode comprar ações de EON Resources Inc. (EONR-WT) pelo preço atual 0.0497. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0497 ou 0.0527, enquanto 6 e -37.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EONR-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EONR-WT?

Investir em EON Resources Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 0.1381 e o preço atual 0.0497. Muitos comparam 22.11% e -5.87% antes de enviar ordens em 0.0497 ou 0.0527. Estude as mudanças diárias de preço de EONR-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações EON Resources Inc.?

O maior preço de EON Resources Inc. (EONR-WT) no último ano foi 0.1381. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 0.1381, e a comparação com 0.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EON Resources Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações EON Resources Inc.?

O menor preço de EON Resources Inc. (EONR-WT) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.0497 e 0.0300 - 0.1381 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EONR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EONR-WT?

No passado EON Resources Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0700 e -44.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0410 0.0800
Faixa anual
0.0300 0.1381
Fechamento anterior
0.0700
Open
0.0800
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Low
0.0410
High
0.0800
Volume
6
Mudança diária
-29.00%
Mudança mensal
22.11%
Mudança de 6 meses
-5.87%
Mudança anual
-44.03%
