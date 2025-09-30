- Visão do mercado
EONR-WT: EON Resources Inc.
A taxa do EONR-WT para hoje mudou para -29.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0410 e o mais alto foi 0.0800.
Veja a dinâmica do par de moedas EON Resources Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EONR-WT hoje?
Hoje EON Resources Inc. (EONR-WT) está avaliado em 0.0497. O instrumento é negociado dentro de -29.00%, o fechamento de ontem foi 0.0700, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EONR-WT em tempo real.
As ações de EON Resources Inc. pagam dividendos?
Atualmente EON Resources Inc. está avaliado em 0.0497. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -44.03% e USD. Monitore os movimentos de EONR-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EONR-WT?
Você pode comprar ações de EON Resources Inc. (EONR-WT) pelo preço atual 0.0497. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0497 ou 0.0527, enquanto 6 e -37.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EONR-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EONR-WT?
Investir em EON Resources Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0300 - 0.1381 e o preço atual 0.0497. Muitos comparam 22.11% e -5.87% antes de enviar ordens em 0.0497 ou 0.0527. Estude as mudanças diárias de preço de EONR-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EON Resources Inc.?
O maior preço de EON Resources Inc. (EONR-WT) no último ano foi 0.1381. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0300 - 0.1381, e a comparação com 0.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EON Resources Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EON Resources Inc.?
O menor preço de EON Resources Inc. (EONR-WT) no ano foi 0.0300. A comparação com o preço atual 0.0497 e 0.0300 - 0.1381 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EONR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EONR-WT?
No passado EON Resources Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0700 e -44.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0700
- Open
- 0.0800
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Low
- 0.0410
- High
- 0.0800
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -29.00%
- Mudança mensal
- 22.11%
- Mudança de 6 meses
- -5.87%
- Mudança anual
- -44.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4