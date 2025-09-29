КотировкиРазделы
EONR-WT: EON Resources Inc.

0.0497 USD 0.0203 (29.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EONR-WT за сегодня изменился на -29.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0410, а максимальная — 0.0800.

Следите за динамикой EON Resources Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EONR-WT сегодня?

EON Resources Inc. (EONR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0497. Инструмент торгуется в пределах -29.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0700, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EONR-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EON Resources Inc.?

EON Resources Inc. в настоящее время оценивается в 0.0497. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.03% и USD. Отслеживайте движения EONR-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции EONR-WT?

Вы можете купить акции EON Resources Inc. (EONR-WT) по текущей цене 0.0497. Ордера обычно размещаются около 0.0497 или 0.0527, тогда как 6 и -37.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EONR-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EONR-WT?

Инвестирование в EON Resources Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 0.1381 и текущей цены 0.0497. Многие сравнивают 22.11% и -5.87% перед размещением ордеров на 0.0497 или 0.0527. Изучайте ежедневные изменения цены EONR-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EON Resources Inc.?

Самая высокая цена EON Resources Inc. (EONR-WT) за последний год составила 0.1381. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 0.1381, сравнение с 0.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EON Resources Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EON Resources Inc.?

Самая низкая цена EON Resources Inc. (EONR-WT) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.0497 и 0.0300 - 0.1381 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EONR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EONR-WT?

В прошлом EON Resources Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0700 и -44.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0410 0.0800
Годовой диапазон
0.0300 0.1381
Предыдущее закрытие
0.0700
Open
0.0800
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Low
0.0410
High
0.0800
Объем
6
Дневное изменение
-29.00%
Месячное изменение
22.11%
6-месячное изменение
-5.87%
Годовое изменение
-44.03%
