EONR-WT: EON Resources Inc.
Курс EONR-WT за сегодня изменился на -29.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0410, а максимальная — 0.0800.
Следите за динамикой EON Resources Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EONR-WT сегодня?
EON Resources Inc. (EONR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0497. Инструмент торгуется в пределах -29.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0700, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EONR-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EON Resources Inc.?
EON Resources Inc. в настоящее время оценивается в 0.0497. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.03% и USD. Отслеживайте движения EONR-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции EONR-WT?
Вы можете купить акции EON Resources Inc. (EONR-WT) по текущей цене 0.0497. Ордера обычно размещаются около 0.0497 или 0.0527, тогда как 6 и -37.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EONR-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EONR-WT?
Инвестирование в EON Resources Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0300 - 0.1381 и текущей цены 0.0497. Многие сравнивают 22.11% и -5.87% перед размещением ордеров на 0.0497 или 0.0527. Изучайте ежедневные изменения цены EONR-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EON Resources Inc.?
Самая высокая цена EON Resources Inc. (EONR-WT) за последний год составила 0.1381. Акции заметно колебались в пределах 0.0300 - 0.1381, сравнение с 0.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EON Resources Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EON Resources Inc.?
Самая низкая цена EON Resources Inc. (EONR-WT) за год составила 0.0300. Сравнение с текущими 0.0497 и 0.0300 - 0.1381 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EONR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EONR-WT?
В прошлом EON Resources Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0700 и -44.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0700
- Open
- 0.0800
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Low
- 0.0410
- High
- 0.0800
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -29.00%
- Месячное изменение
- 22.11%
- 6-месячное изменение
- -5.87%
- Годовое изменение
- -44.03%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%