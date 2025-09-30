- Aperçu
EONR-WT: EON Resources Inc.
Le taux de change de EONR-WT a changé de -29.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0410 et à un maximum de 0.0800.
Suivez la dynamique EON Resources Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EONR-WT aujourd'hui ?
L'action EON Resources Inc. est cotée à 0.0497 aujourd'hui. Elle se négocie dans -29.00%, a clôturé hier à 0.0700 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de EONR-WT présente ces mises à jour.
L'action EON Resources Inc. verse-t-elle des dividendes ?
EON Resources Inc. est actuellement valorisé à 0.0497. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -44.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EONR-WT.
Comment acheter des actions EONR-WT ?
Vous pouvez acheter des actions EON Resources Inc. au cours actuel de 0.0497. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0497 ou de 0.0527, le 6 et le -37.88% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EONR-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EONR-WT ?
Investir dans EON Resources Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0300 - 0.1381 et le prix actuel 0.0497. Beaucoup comparent 22.11% et -5.87% avant de passer des ordres à 0.0497 ou 0.0527. Consultez le graphique du cours de EONR-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EON Resources Inc. ?
Le cours le plus élevé de EON Resources Inc. l'année dernière était 0.1381. Au cours de 0.0300 - 0.1381, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EON Resources Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EON Resources Inc. ?
Le cours le plus bas de EON Resources Inc. (EONR-WT) sur l'année a été 0.0300. Sa comparaison avec 0.0497 et 0.0300 - 0.1381 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EONR-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EONR-WT a-t-elle été divisée ?
EON Resources Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0700 et -44.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0700
- Ouverture
- 0.0800
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Plus Bas
- 0.0410
- Plus Haut
- 0.0800
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -29.00%
- Changement Mensuel
- 22.11%
- Changement à 6 Mois
- -5.87%
- Changement Annuel
- -44.03%
