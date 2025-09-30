- Übersicht
EONR-WT: EON Resources Inc.
Der Wechselkurs von EONR-WT hat sich für heute um -29.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0410 bis zu einem Hoch von 0.0800 gehandelt.
Verfolgen Sie die EON Resources Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EONR-WT heute?
Die Aktie von EON Resources Inc. (EONR-WT) notiert heute bei 0.0497. Sie wird innerhalb einer Spanne von -29.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0700 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von EONR-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EONR-WT Dividenden?
EON Resources Inc. wird derzeit mit 0.0497 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -44.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EONR-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich EONR-WT-Aktien?
Sie können Aktien von EON Resources Inc. (EONR-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0497 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0497 oder 0.0527 platziert, während 6 und -37.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EONR-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EONR-WT-Aktien?
Bei einer Investition in EON Resources Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 0.1381 und der aktuelle Kurs 0.0497 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 22.11% und -5.87%, bevor sie Orders zu 0.0497 oder 0.0527 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EONR-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EON Resources Inc.?
Der höchste Kurs von EON Resources Inc. (EONR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1381. Innerhalb von 0.0300 - 0.1381 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EON Resources Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EON Resources Inc.?
Der niedrigste Kurs von EON Resources Inc. (EONR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0497 und der Spanne 0.0300 - 0.1381 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EONR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EONR-WT statt?
EON Resources Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0700 und -44.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0700
- Eröffnung
- 0.0800
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Tief
- 0.0410
- Hoch
- 0.0800
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -29.00%
- Monatsänderung
- 22.11%
- 6-Monatsänderung
- -5.87%
- Jahresänderung
- -44.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4