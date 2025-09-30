KurseKategorien
Währungen / EONR-WT
Zurück zum Aktien

EONR-WT: EON Resources Inc.

0.0497 USD 0.0203 (29.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EONR-WT hat sich für heute um -29.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0410 bis zu einem Hoch von 0.0800 gehandelt.

Verfolgen Sie die EON Resources Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EONR-WT heute?

Die Aktie von EON Resources Inc. (EONR-WT) notiert heute bei 0.0497. Sie wird innerhalb einer Spanne von -29.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0700 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von EONR-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EONR-WT Dividenden?

EON Resources Inc. wird derzeit mit 0.0497 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -44.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EONR-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich EONR-WT-Aktien?

Sie können Aktien von EON Resources Inc. (EONR-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0497 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0497 oder 0.0527 platziert, während 6 und -37.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EONR-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EONR-WT-Aktien?

Bei einer Investition in EON Resources Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0300 - 0.1381 und der aktuelle Kurs 0.0497 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 22.11% und -5.87%, bevor sie Orders zu 0.0497 oder 0.0527 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EONR-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EON Resources Inc.?

Der höchste Kurs von EON Resources Inc. (EONR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1381. Innerhalb von 0.0300 - 0.1381 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EON Resources Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EON Resources Inc.?

Der niedrigste Kurs von EON Resources Inc. (EONR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0497 und der Spanne 0.0300 - 0.1381 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EONR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EONR-WT statt?

EON Resources Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0700 und -44.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0410 0.0800
Jahresspanne
0.0300 0.1381
Vorheriger Schlusskurs
0.0700
Eröffnung
0.0800
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Tief
0.0410
Hoch
0.0800
Volumen
6
Tagesänderung
-29.00%
Monatsänderung
22.11%
6-Monatsänderung
-5.87%
Jahresänderung
-44.03%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4