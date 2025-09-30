- Panoramica
EONR-WT: EON Resources Inc.
Il tasso di cambio EONR-WT ha avuto una variazione del -29.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0410 e ad un massimo di 0.0800.
Segui le dinamiche di EON Resources Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EONR-WT oggi?
Oggi le azioni EON Resources Inc. sono prezzate a 0.0497. Viene scambiato all'interno di -29.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EONR-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EON Resources Inc. pagano dividendi?
EON Resources Inc. è attualmente valutato a 0.0497. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -44.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EONR-WT.
Come acquistare azioni EONR-WT?
Puoi acquistare azioni EON Resources Inc. al prezzo attuale di 0.0497. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0497 o 0.0527, mentre 6 e -37.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EONR-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EONR-WT?
Investire in EON Resources Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 0.1381 e il prezzo attuale 0.0497. Molti confrontano 22.11% e -5.87% prima di effettuare ordini su 0.0497 o 0.0527. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EONR-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EON Resources Inc.?
Il prezzo massimo di EON Resources Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1381. All'interno di 0.0300 - 0.1381, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EON Resources Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EON Resources Inc.?
Il prezzo più basso di EON Resources Inc. (EONR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.0497 e 0.0300 - 0.1381 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EONR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EONR-WT?
EON Resources Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0700 e -44.03%.
- Chiusura Precedente
- 0.0700
- Apertura
- 0.0800
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Minimo
- 0.0410
- Massimo
- 0.0800
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -29.00%
- Variazione Mensile
- 22.11%
- Variazione Semestrale
- -5.87%
- Variazione Annuale
- -44.03%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4