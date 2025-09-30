QuotazioniSezioni
EONR-WT: EON Resources Inc.

0.0497 USD 0.0203 (29.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EONR-WT ha avuto una variazione del -29.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0410 e ad un massimo di 0.0800.

Segui le dinamiche di EON Resources Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EONR-WT oggi?

Oggi le azioni EON Resources Inc. sono prezzate a 0.0497. Viene scambiato all'interno di -29.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EONR-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni EON Resources Inc. pagano dividendi?

EON Resources Inc. è attualmente valutato a 0.0497. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -44.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EONR-WT.

Come acquistare azioni EONR-WT?

Puoi acquistare azioni EON Resources Inc. al prezzo attuale di 0.0497. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0497 o 0.0527, mentre 6 e -37.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EONR-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EONR-WT?

Investire in EON Resources Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0300 - 0.1381 e il prezzo attuale 0.0497. Molti confrontano 22.11% e -5.87% prima di effettuare ordini su 0.0497 o 0.0527. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EONR-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EON Resources Inc.?

Il prezzo massimo di EON Resources Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1381. All'interno di 0.0300 - 0.1381, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EON Resources Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EON Resources Inc.?

Il prezzo più basso di EON Resources Inc. (EONR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0300. Confrontandolo con gli attuali 0.0497 e 0.0300 - 0.1381 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EONR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EONR-WT?

EON Resources Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0700 e -44.03%.

Intervallo Giornaliero
0.0410 0.0800
Intervallo Annuale
0.0300 0.1381
Chiusura Precedente
0.0700
Apertura
0.0800
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Minimo
0.0410
Massimo
0.0800
Volume
6
Variazione giornaliera
-29.00%
Variazione Mensile
22.11%
Variazione Semestrale
-5.87%
Variazione Annuale
-44.03%
