EONR-WT: EON Resources Inc.
EONR-WTの今日の為替レートは、-29.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0410の安値と0.0800の高値で取引されました。
EON Resources Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EONR-WT株の現在の価格は？
EON Resources Inc.の株価は本日0.0497です。-29.00%内で取引され、前日の終値は0.0700、取引量は6に達しました。EONR-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EON Resources Inc.の株は配当を出しますか？
EON Resources Inc.の現在の価格は0.0497です。配当方針は会社によりますが、投資家は-44.03%やUSDにも注目します。EONR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
EONR-WT株を買う方法は？
EON Resources Inc.の株は現在0.0497で購入可能です。注文は通常0.0497または0.0527付近で行われ、6や-37.88%が市場の動きを示します。EONR-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
EONR-WT株に投資する方法は？
EON Resources Inc.への投資では、年間の値幅0.0300 - 0.1381と現在の0.0497を考慮します。注文は多くの場合0.0497や0.0527で行われる前に、22.11%や-5.87%と比較されます。EONR-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EON Resources Inc.の株の最高値は？
EON Resources Inc.の過去1年の最高値は0.1381でした。0.0300 - 0.1381内で株価は大きく変動し、0.0700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EON Resources Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EON Resources Inc.の株の最低値は？
EON Resources Inc.(EONR-WT)の年間最安値は0.0300でした。現在の0.0497や0.0300 - 0.1381と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EONR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
EONR-WTの株式分割はいつ行われましたか？
EON Resources Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0700、-44.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0700
- 始値
- 0.0800
- 買値
- 0.0497
- 買値
- 0.0527
- 安値
- 0.0410
- 高値
- 0.0800
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -29.00%
- 1ヶ月の変化
- 22.11%
- 6ヶ月の変化
- -5.87%
- 1年の変化
- -44.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4