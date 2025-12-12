- Visão do mercado
EMIS: Emisphere Technologies, Inc.
A taxa do EMIS para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.9308 e o mais alto foi 10.0200.
Veja a dinâmica do par de moedas Emisphere Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMIS hoje?
Hoje Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) está avaliado em 10.0200. O instrumento é negociado dentro de 9.9308 - 10.0200, o fechamento de ontem foi 9.9664, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMIS em tempo real.
As ações de Emisphere Technologies, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Emisphere Technologies, Inc. está avaliado em 10.0200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.11% e USD. Monitore os movimentos de EMIS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMIS?
Você pode comprar ações de Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) pelo preço atual 10.0200. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0200 ou 10.0230, enquanto 2 e 0.90% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMIS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMIS?
Investir em Emisphere Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 9.9000 - 10.0200 e o preço atual 10.0200. Muitos comparam 0.60% e 1.11% antes de enviar ordens em 10.0200 ou 10.0230. Estude as mudanças diárias de preço de EMIS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Emisphere Technologies, Inc.?
O maior preço de Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) no último ano foi 10.0200. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9000 - 10.0200, e a comparação com 9.9664 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Emisphere Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Emisphere Technologies, Inc.?
O menor preço de Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) no ano foi 9.9000. A comparação com o preço atual 10.0200 e 9.9000 - 10.0200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMIS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMIS?
No passado Emisphere Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.9664 e 1.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.9664
- Open
- 9.9308
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Low
- 9.9308
- High
- 10.0200
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 0.60%
- Mudança de 6 meses
- 1.11%
- Mudança anual
- 1.11%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.