EMIS: Emisphere Technologies, Inc.
Der Wechselkurs von EMIS hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9308 bis zu einem Hoch von 10.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Emisphere Technologies, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMIS heute?
Die Aktie von Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) notiert heute bei 10.0200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9308 - 10.0200 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9664 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EMIS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMIS Dividenden?
Emisphere Technologies, Inc. wird derzeit mit 10.0200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMIS zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMIS-Aktien?
Sie können Aktien von Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) zum aktuellen Kurs von 10.0200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0200 oder 10.0230 platziert, während 2 und 0.90% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMIS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMIS-Aktien?
Bei einer Investition in Emisphere Technologies, Inc. müssen die jährliche Spanne 9.9000 - 10.0200 und der aktuelle Kurs 10.0200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 1.11%, bevor sie Orders zu 10.0200 oder 10.0230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMIS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Emisphere Technologies, Inc.?
Der höchste Kurs von Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) im vergangenen Jahr lag bei 10.0200. Innerhalb von 9.9000 - 10.0200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9664 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Emisphere Technologies, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Emisphere Technologies, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) im Laufe des Jahres betrug 9.9000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0200 und der Spanne 9.9000 - 10.0200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMIS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMIS statt?
Emisphere Technologies, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9664 und 1.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9664
- Eröffnung
- 9.9308
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Tief
- 9.9308
- Hoch
- 10.0200
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 1.11%
- Jahresänderung
- 1.11%
