- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMIS: Emisphere Technologies, Inc.
Le taux de change de EMIS a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.9308 et à un maximum de 10.0200.
Suivez la dynamique Emisphere Technologies, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMIS aujourd'hui ?
L'action Emisphere Technologies, Inc. est cotée à 10.0200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.9308 - 10.0200, a clôturé hier à 9.9664 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de EMIS présente ces mises à jour.
L'action Emisphere Technologies, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Emisphere Technologies, Inc. est actuellement valorisé à 10.0200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMIS.
Comment acheter des actions EMIS ?
Vous pouvez acheter des actions Emisphere Technologies, Inc. au cours actuel de 10.0200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0200 ou de 10.0230, le 2 et le 0.90% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMIS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMIS ?
Investir dans Emisphere Technologies, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9000 - 10.0200 et le prix actuel 10.0200. Beaucoup comparent 0.60% et 1.11% avant de passer des ordres à 10.0200 ou 10.0230. Consultez le graphique du cours de EMIS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Emisphere Technologies, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Emisphere Technologies, Inc. l'année dernière était 10.0200. Au cours de 9.9000 - 10.0200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.9664 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Emisphere Technologies, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Emisphere Technologies, Inc. ?
Le cours le plus bas de Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) sur l'année a été 9.9000. Sa comparaison avec 10.0200 et 9.9000 - 10.0200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMIS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMIS a-t-elle été divisée ?
Emisphere Technologies, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.9664 et 1.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.9664
- Ouverture
- 9.9308
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Plus Bas
- 9.9308
- Plus Haut
- 10.0200
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 0.60%
- Changement à 6 Mois
- 1.11%
- Changement Annuel
- 1.11%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev