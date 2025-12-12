- Panoramica
EMIS: Emisphere Technologies, Inc.
Il tasso di cambio EMIS ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.9308 e ad un massimo di 10.0200.
Segui le dinamiche di Emisphere Technologies, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMIS oggi?
Oggi le azioni Emisphere Technologies, Inc. sono prezzate a 10.0200. Viene scambiato all'interno di 9.9308 - 10.0200, la chiusura di ieri è stata 9.9664 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMIS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Emisphere Technologies, Inc. pagano dividendi?
Emisphere Technologies, Inc. è attualmente valutato a 10.0200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMIS.
Come acquistare azioni EMIS?
Puoi acquistare azioni Emisphere Technologies, Inc. al prezzo attuale di 10.0200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0200 o 10.0230, mentre 2 e 0.90% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMIS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMIS?
Investire in Emisphere Technologies, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 9.9000 - 10.0200 e il prezzo attuale 10.0200. Molti confrontano 0.60% e 1.11% prima di effettuare ordini su 10.0200 o 10.0230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMIS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Emisphere Technologies, Inc.?
Il prezzo massimo di Emisphere Technologies, Inc. nell'ultimo anno è stato 10.0200. All'interno di 9.9000 - 10.0200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.9664 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Emisphere Technologies, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Emisphere Technologies, Inc.?
Il prezzo più basso di Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) nel corso dell'anno è stato 9.9000. Confrontandolo con gli attuali 10.0200 e 9.9000 - 10.0200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMIS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMIS?
Emisphere Technologies, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.9664 e 1.11%.
- Chiusura Precedente
- 9.9664
- Apertura
- 9.9308
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Minimo
- 9.9308
- Massimo
- 10.0200
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 0.60%
- Variazione Semestrale
- 1.11%
- Variazione Annuale
- 1.11%
