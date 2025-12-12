КотировкиРазделы
EMIS: Emisphere Technologies, Inc.

10.0200 USD 0.0536 (0.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EMIS за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9308, а максимальная — 10.0200.

Следите за динамикой Emisphere Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMIS сегодня?

Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) сегодня оценивается на уровне 10.0200. Инструмент торгуется в пределах 9.9308 - 10.0200, вчерашнее закрытие составило 9.9664, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMIS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Emisphere Technologies, Inc.?

Emisphere Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 10.0200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.11% и USD. Отслеживайте движения EMIS на графике в реальном времени.

Как купить акции EMIS?

Вы можете купить акции Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) по текущей цене 10.0200. Ордера обычно размещаются около 10.0200 или 10.0230, тогда как 2 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMIS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMIS?

Инвестирование в Emisphere Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.9000 - 10.0200 и текущей цены 10.0200. Многие сравнивают 0.60% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.0200 или 10.0230. Изучайте ежедневные изменения цены EMIS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Emisphere Technologies, Inc.?

Самая высокая цена Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) за последний год составила 10.0200. Акции заметно колебались в пределах 9.9000 - 10.0200, сравнение с 9.9664 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Emisphere Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Emisphere Technologies, Inc.?

Самая низкая цена Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) за год составила 9.9000. Сравнение с текущими 10.0200 и 9.9000 - 10.0200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMIS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMIS?

В прошлом Emisphere Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9664 и 1.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.9308 10.0200
Годовой диапазон
9.9000 10.0200
Предыдущее закрытие
9.9664
Open
9.9308
Bid
10.0200
Ask
10.0230
Low
9.9308
High
10.0200
Объем
2
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
1.11%
Годовое изменение
1.11%
