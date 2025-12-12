- Обзор рынка
EMIS: Emisphere Technologies, Inc.
Курс EMIS за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9308, а максимальная — 10.0200.
Следите за динамикой Emisphere Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMIS сегодня?
Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) сегодня оценивается на уровне 10.0200. Инструмент торгуется в пределах 9.9308 - 10.0200, вчерашнее закрытие составило 9.9664, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMIS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Emisphere Technologies, Inc.?
Emisphere Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 10.0200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.11% и USD. Отслеживайте движения EMIS на графике в реальном времени.
Как купить акции EMIS?
Вы можете купить акции Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) по текущей цене 10.0200. Ордера обычно размещаются около 10.0200 или 10.0230, тогда как 2 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMIS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMIS?
Инвестирование в Emisphere Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.9000 - 10.0200 и текущей цены 10.0200. Многие сравнивают 0.60% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.0200 или 10.0230. Изучайте ежедневные изменения цены EMIS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Emisphere Technologies, Inc.?
Самая высокая цена Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) за последний год составила 10.0200. Акции заметно колебались в пределах 9.9000 - 10.0200, сравнение с 9.9664 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Emisphere Technologies, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Emisphere Technologies, Inc.?
Самая низкая цена Emisphere Technologies, Inc. (EMIS) за год составила 9.9000. Сравнение с текущими 10.0200 и 9.9000 - 10.0200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMIS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMIS?
В прошлом Emisphere Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9664 и 1.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.9664
- Open
- 9.9308
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Low
- 9.9308
- High
- 10.0200
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- 1.11%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.