EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
A taxa do EJAN para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.18 e o mais alto foi 33.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EJAN hoje?
Hoje Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) está avaliado em 33.18. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 33.17, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EJAN em tempo real.
As ações de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January pagam dividendos?
Atualmente Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January está avaliado em 33.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.11% e USD. Monitore os movimentos de EJAN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EJAN?
Você pode comprar ações de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) pelo preço atual 33.18. Ordens geralmente são executadas perto de 33.18 ou 33.48, enquanto 97 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EJAN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EJAN?
Investir em Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January envolve considerar a faixa anual 27.90 - 33.26 e o preço atual 33.18. Muitos comparam 1.22% e 9.98% antes de enviar ordens em 33.18 ou 33.48. Estude as mudanças diárias de preço de EJAN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
O maior preço de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) no último ano foi 33.26. As ações oscilaram bastante dentro de 27.90 - 33.26, e a comparação com 33.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
O menor preço de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) no ano foi 27.90. A comparação com o preço atual 33.18 e 27.90 - 33.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EJAN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EJAN?
No passado Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.17 e 6.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.17
- Open
- 33.18
- Bid
- 33.18
- Ask
- 33.48
- Low
- 33.18
- High
- 33.30
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 9.98%
- Mudança anual
- 6.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8