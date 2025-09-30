- Übersicht
EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
Der Wechselkurs von EJAN hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.18 bis zu einem Hoch von 33.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EJAN heute?
Die Aktie von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) notiert heute bei 33.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.17 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von EJAN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EJAN Dividenden?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January wird derzeit mit 33.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EJAN zu verfolgen.
Wie kaufe ich EJAN-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) zum aktuellen Kurs von 33.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.18 oder 33.48 platziert, während 97 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EJAN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EJAN-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January müssen die jährliche Spanne 27.90 - 33.26 und der aktuelle Kurs 33.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 9.98%, bevor sie Orders zu 33.18 oder 33.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EJAN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
Der höchste Kurs von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) im vergangenen Jahr lag bei 33.26. Innerhalb von 27.90 - 33.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
Der niedrigste Kurs von Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) im Laufe des Jahres betrug 27.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.18 und der Spanne 27.90 - 33.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EJAN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EJAN statt?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.17 und 6.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.17
- Eröffnung
- 33.18
- Bid
- 33.18
- Ask
- 33.48
- Tief
- 33.18
- Hoch
- 33.30
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 9.98%
- Jahresänderung
- 6.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8