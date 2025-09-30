- Aperçu
EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
Le taux de change de EJAN a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.11 et à un maximum de 33.23.
Suivez la dynamique Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EJAN aujourd'hui ?
L'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January est cotée à 33.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.03%, a clôturé hier à 33.16 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de EJAN présente ces mises à jour.
L'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January verse-t-elle des dividendes ?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January est actuellement valorisé à 33.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EJAN.
Comment acheter des actions EJAN ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January au cours actuel de 33.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.17 ou de 33.47, le 34 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EJAN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EJAN ?
Investir dans Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.90 - 33.26 et le prix actuel 33.17. Beaucoup comparent 1.19% et 9.94% avant de passer des ordres à 33.17 ou 33.47. Consultez le graphique du cours de EJAN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January ?
Le cours le plus élevé de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January l'année dernière était 33.26. Au cours de 27.90 - 33.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.16 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January ?
Le cours le plus bas de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) sur l'année a été 27.90. Sa comparaison avec 33.17 et 27.90 - 33.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EJAN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EJAN a-t-elle été divisée ?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.16 et 6.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.16
- Ouverture
- 33.17
- Bid
- 33.17
- Ask
- 33.47
- Plus Bas
- 33.11
- Plus Haut
- 33.23
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- 1.19%
- Changement à 6 Mois
- 9.94%
- Changement Annuel
- 6.08%
