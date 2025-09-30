报价部分
货币 / EJAN
EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

33.18 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EJAN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点33.18和高点33.19进行交易。

关注Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EJAN股票今天的价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票今天的定价为33.18。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为33.17，交易量达到26。EJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票是否支付股息？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January目前的价值为33.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.11%和USD。实时查看图表以跟踪EJAN走势。

如何购买EJAN股票？

您可以以33.18的当前价格购买Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票。订单通常设置在33.18或33.48附近，而26和-0.03%显示市场活动。立即关注EJAN的实时图表更新。

如何投资EJAN股票？

投资Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January需要考虑年度范围27.90 - 33.26和当前价格33.18。许多人在以33.18或33.48下订单之前，会比较1.22%和。实时查看EJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January的最高价格是33.26。在27.90 - 33.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January的绩效。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票的最低价格是多少？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January（EJAN）的最低价格为27.90。将其与当前的33.18和27.90 - 33.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.17和6.11%中可见。

日范围
33.18 33.19
年范围
27.90 33.26
前一天收盘价
33.17
开盘价
33.19
卖价
33.18
买价
33.48
最低价
33.18
最高价
33.19
交易量
26
日变化
0.03%
月变化
1.22%
6个月变化
9.98%
年变化
6.11%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8