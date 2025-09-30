EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
今日EJAN汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点33.18和高点33.19进行交易。
关注Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EJAN股票今天的价格是多少？
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票今天的定价为33.18。它在0.03%范围内交易，昨天的收盘价为33.17，交易量达到26。EJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票是否支付股息？
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January目前的价值为33.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.11%和USD。实时查看图表以跟踪EJAN走势。
如何购买EJAN股票？
您可以以33.18的当前价格购买Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票。订单通常设置在33.18或33.48附近，而26和-0.03%显示市场活动。立即关注EJAN的实时图表更新。
如何投资EJAN股票？
投资Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January需要考虑年度范围27.90 - 33.26和当前价格33.18。许多人在以33.18或33.48下订单之前，会比较1.22%和。实时查看EJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January的最高价格是33.26。在27.90 - 33.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January的绩效。
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January股票的最低价格是多少？
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January（EJAN）的最低价格为27.90。将其与当前的33.18和27.90 - 33.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.17和6.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.17
- 开盘价
- 33.19
- 卖价
- 33.18
- 买价
- 33.48
- 最低价
- 33.18
- 最高价
- 33.19
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 9.98%
- 年变化
- 6.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8