EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
Курс EJAN за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 33.23.
Следите за динамикой Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EJAN сегодня?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) сегодня оценивается на уровне 33.17. Инструмент торгуется в пределах 0.03%, вчерашнее закрытие составило 33.16, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January в настоящее время оценивается в 33.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения EJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции EJAN?
Вы можете купить акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) по текущей цене 33.17. Ордера обычно размещаются около 33.17 или 33.47, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EJAN?
Инвестирование в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January предполагает учет годового диапазона 27.90 - 33.26 и текущей цены 33.17. Многие сравнивают 1.19% и 9.94% перед размещением ордеров на 33.17 или 33.47. Изучайте ежедневные изменения цены EJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
Самая высокая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) за последний год составила 33.26. Акции заметно колебались в пределах 27.90 - 33.26, сравнение с 33.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January?
Самая низкая цена Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) за год составила 27.90. Сравнение с текущими 33.17 и 27.90 - 33.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EJAN?
В прошлом Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.16 и 6.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.16
- Open
- 33.17
- Bid
- 33.17
- Ask
- 33.47
- Low
- 33.11
- High
- 33.23
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 9.94%
- Годовое изменение
- 6.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8