Курс EJAN за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 33.23.

Следите за динамикой Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.