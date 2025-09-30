クォートセクション
通貨 / EJAN
EJAN: Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

33.18 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EJANの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.18の安値と33.19の高値で取引されました。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EJAN株の現在の価格は？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの株価は本日33.18です。0.03%内で取引され、前日の終値は33.17、取引量は26に達しました。EJANのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの株は配当を出しますか？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの現在の価格は33.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.11%やUSDにも注目します。EJANの動きはライブチャートで確認できます。

EJAN株を買う方法は？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの株は現在33.18で購入可能です。注文は通常33.18または33.48付近で行われ、26や-0.03%が市場の動きを示します。EJANの最新情報はライブチャートで確認できます。

EJAN株に投資する方法は？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryへの投資では、年間の値幅27.90 - 33.26と現在の33.18を考慮します。注文は多くの場合33.18や33.48で行われる前に、1.22%や9.98%と比較されます。EJANの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの株の最高値は？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの過去1年の最高値は33.26でした。27.90 - 33.26内で株価は大きく変動し、33.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryの株の最低値は？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January(EJAN)の年間最安値は27.90でした。現在の33.18や27.90 - 33.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EJANの動きはライブチャートで確認できます。

EJANの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.17、6.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.18 33.19
1年のレンジ
27.90 33.26
以前の終値
33.17
始値
33.19
買値
33.18
買値
33.48
安値
33.18
高値
33.19
出来高
26
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
9.98%
1年の変化
6.11%
