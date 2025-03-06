Moedas / EHAB
EHAB: Enhabit Inc
7.90 USD 0.20 (2.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EHAB para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.74 e o mais alto foi 7.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Enhabit Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.74 7.94
Faixa anual
6.50 10.91
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.76
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Low
- 7.74
- High
- 7.94
- Volume
- 181
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- -8.78%
- Mudança anual
- 0.77%
