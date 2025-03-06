通貨 / EHAB
EHAB: Enhabit Inc
8.06 USD 0.36 (4.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EHABの今日の為替レートは、4.68%変化しました。日中、通貨は1あたり7.74の安値と8.06の高値で取引されました。
Enhabit Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.74 8.06
1年のレンジ
6.50 10.91
- 以前の終値
- 7.70
- 始値
- 7.76
- 買値
- 8.06
- 買値
- 8.36
- 安値
- 7.74
- 高値
- 8.06
- 出来高
- 464
- 1日の変化
- 4.68%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- -6.93%
- 1年の変化
- 2.81%
