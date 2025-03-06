Валюты / EHAB
EHAB: Enhabit Inc
7.60 USD 0.12 (1.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EHAB за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.53, а максимальная — 7.72.
Следите за динамикой Enhabit Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.53 7.72
Годовой диапазон
6.50 10.91
- Предыдущее закрытие
- 7.72
- Open
- 7.66
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Low
- 7.53
- High
- 7.72
- Объем
- 474
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- -2.69%
- 6-месячное изменение
- -12.24%
- Годовое изменение
- -3.06%
