Währungen / EHAB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EHAB: Enhabit Inc
8.06 USD 0.36 (4.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EHAB hat sich für heute um 4.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.74 bis zu einem Hoch von 8.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enhabit Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EHAB News
- Enhabit (EHAB) Q2 EPS Jumps 86%
- Enhabit earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Enhabit (EHAB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enhabit Q2 2025 slides: Hospice growth offsets Home Health challenges, debt reduction continues
- Performant Healthcare (PHLT) Surges 115.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Enhabit: Debt Reduction And Divestitures, But Not That Cheap Anymore (Rating Downgrade)
- Enhabit at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Home Health
- Enhabit stock target raised to $12 at Jefferies, retains Buy rating
- Enhabit Announces Participation in Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Enhabit, Inc. (EHAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
7.74 8.06
Jahresspanne
6.50 10.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.70
- Eröffnung
- 7.76
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Tief
- 7.74
- Hoch
- 8.06
- Volumen
- 464
- Tagesänderung
- 4.68%
- Monatsänderung
- 3.20%
- 6-Monatsänderung
- -6.93%
- Jahresänderung
- 2.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K