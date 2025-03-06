货币 / EHAB
EHAB: Enhabit Inc
7.60 USD 0.12 (1.55%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EHAB汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点7.53和高点7.72进行交易。
关注Enhabit Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.53 7.72
年范围
6.50 10.91
- 前一天收盘价
- 7.72
- 开盘价
- 7.66
- 卖价
- 7.60
- 买价
- 7.90
- 最低价
- 7.53
- 最高价
- 7.72
- 交易量
- 474
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- -2.69%
- 6个月变化
- -12.24%
- 年变化
- -3.06%
