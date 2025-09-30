CotaçõesSeções
EELV
EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

26.62 USD 0.08 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EELV para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.53 e o mais alto foi 26.65.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EELV hoje?

Hoje Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) está avaliado em 26.62. O instrumento é negociado dentro de 0.30%, o fechamento de ontem foi 26.54, e o volume de negociação atingiu 132. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EELV em tempo real.

As ações de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF está avaliado em 26.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.03% e USD. Monitore os movimentos de EELV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EELV?

Você pode comprar ações de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) pelo preço atual 26.62. Ordens geralmente são executadas perto de 26.62 ou 26.92, enquanto 132 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EELV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EELV?

Investir em Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF envolve considerar a faixa anual 22.35 - 27.05 e o preço atual 26.62. Muitos comparam 2.11% e 9.91% antes de enviar ordens em 26.62 ou 26.92. Estude as mudanças diárias de preço de EELV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

O maior preço de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) no último ano foi 27.05. As ações oscilaram bastante dentro de 22.35 - 27.05, e a comparação com 26.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

O menor preço de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) no ano foi 22.35. A comparação com o preço atual 26.62 e 22.35 - 27.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EELV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EELV?

No passado Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.54 e 2.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.53 26.65
Faixa anual
22.35 27.05
Fechamento anterior
26.54
Open
26.57
Bid
26.62
Ask
26.92
Low
26.53
High
26.65
Volume
132
Mudança diária
0.30%
Mudança mensal
2.11%
Mudança de 6 meses
9.91%
Mudança anual
2.03%
