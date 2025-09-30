- Visão do mercado
EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
A taxa do EELV para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.53 e o mais alto foi 26.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EELV hoje?
Hoje Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) está avaliado em 26.62. O instrumento é negociado dentro de 0.30%, o fechamento de ontem foi 26.54, e o volume de negociação atingiu 132. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EELV em tempo real.
As ações de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF está avaliado em 26.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.03% e USD. Monitore os movimentos de EELV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EELV?
Você pode comprar ações de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) pelo preço atual 26.62. Ordens geralmente são executadas perto de 26.62 ou 26.92, enquanto 132 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EELV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EELV?
Investir em Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF envolve considerar a faixa anual 22.35 - 27.05 e o preço atual 26.62. Muitos comparam 2.11% e 9.91% antes de enviar ordens em 26.62 ou 26.92. Estude as mudanças diárias de preço de EELV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
O maior preço de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) no último ano foi 27.05. As ações oscilaram bastante dentro de 22.35 - 27.05, e a comparação com 26.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
O menor preço de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) no ano foi 22.35. A comparação com o preço atual 26.62 e 22.35 - 27.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EELV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EELV?
No passado Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.54 e 2.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.54
- Open
- 26.57
- Bid
- 26.62
- Ask
- 26.92
- Low
- 26.53
- High
- 26.65
- Volume
- 132
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- 2.11%
- Mudança de 6 meses
- 9.91%
- Mudança anual
- 2.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8