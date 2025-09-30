КотировкиРазделы
Валюты / EELV
EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

26.54 USD 0.06 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EELV за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.49, а максимальная — 26.72.

Следите за динамикой Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EELV сегодня?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 0.23%, вчерашнее закрытие составило 26.48, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EELV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.72% и USD. Отслеживайте движения EELV на графике в реальном времени.

Как купить акции EELV?

Вы можете купить акции Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 78 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EELV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EELV?

Инвестирование в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 22.35 - 27.05 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 1.80% и 9.58% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены EELV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) за последний год составила 27.05. Акции заметно колебались в пределах 22.35 - 27.05, сравнение с 26.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) за год составила 22.35. Сравнение с текущими 26.54 и 22.35 - 27.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EELV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EELV?

В прошлом Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.48 и 1.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.49 26.72
Годовой диапазон
22.35 27.05
Предыдущее закрытие
26.48
Open
26.71
Bid
26.54
Ask
26.84
Low
26.49
High
26.72
Объем
78
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
1.80%
6-месячное изменение
9.58%
Годовое изменение
1.72%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8