EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

26.59 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EELV汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点26.56和高点26.61进行交易。

关注Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EELV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF股票今天的定价为26.59。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.54，交易量达到14。EELV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF目前的价值为26.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.92%和USD。实时查看图表以跟踪EELV走势。

如何购买EELV股票？

您可以以26.59的当前价格购买Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF股票。订单通常设置在26.59或26.89附近，而14和0.08%显示市场活动。立即关注EELV的实时图表更新。

如何投资EELV股票？

投资Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF需要考虑年度范围22.35 - 27.05和当前价格26.59。许多人在以26.59或26.89下订单之前，会比较1.99%和。实时查看EELV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF的最高价格是27.05。在22.35 - 27.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF的绩效。

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF（EELV）的最低价格为22.35。将其与当前的26.59和22.35 - 27.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EELV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EELV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.54和1.92%中可见。

日范围
26.56 26.61
年范围
22.35 27.05
前一天收盘价
26.54
开盘价
26.57
卖价
26.59
买价
26.89
最低价
26.56
最高价
26.61
交易量
14
日变化
0.19%
月变化
1.99%
6个月变化
9.79%
年变化
1.92%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8