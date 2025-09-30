- Übersicht
EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Der Wechselkurs von EELV hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.53 bis zu einem Hoch von 26.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EELV heute?
Die Aktie von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) notiert heute bei 26.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.54 und das Handelsvolumen erreichte 132. Das Live-Chart von EELV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EELV Dividenden?
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF wird derzeit mit 26.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EELV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EELV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) zum aktuellen Kurs von 26.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.62 oder 26.92 platziert, während 132 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EELV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EELV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF müssen die jährliche Spanne 22.35 - 27.05 und der aktuelle Kurs 26.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.11% und 9.91%, bevor sie Orders zu 26.62 oder 26.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EELV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) im vergangenen Jahr lag bei 27.05. Innerhalb von 22.35 - 27.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) im Laufe des Jahres betrug 22.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.62 und der Spanne 22.35 - 27.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EELV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EELV statt?
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.54 und 2.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.54
- Eröffnung
- 26.57
- Bid
- 26.62
- Ask
- 26.92
- Tief
- 26.53
- Hoch
- 26.65
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 2.11%
- 6-Monatsänderung
- 9.91%
- Jahresänderung
- 2.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8