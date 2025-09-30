CotationsSections
EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

26.54 USD 0.06 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EELV a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.49 et à un maximum de 26.72.

Suivez la dynamique Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EELV aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF est cotée à 26.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.23%, a clôturé hier à 26.48 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de EELV présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF est actuellement valorisé à 26.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EELV.

Comment acheter des actions EELV ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF au cours actuel de 26.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.54 ou de 26.84, le 78 et le -0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EELV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EELV ?

Investir dans Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.35 - 27.05 et le prix actuel 26.54. Beaucoup comparent 1.80% et 9.58% avant de passer des ordres à 26.54 ou 26.84. Consultez le graphique du cours de EELV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF l'année dernière était 27.05. Au cours de 22.35 - 27.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) sur l'année a été 22.35. Sa comparaison avec 26.54 et 22.35 - 27.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EELV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EELV a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.48 et 1.72% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.49 26.72
Range Annuel
22.35 27.05
Clôture Précédente
26.48
Ouverture
26.71
Bid
26.54
Ask
26.84
Plus Bas
26.49
Plus Haut
26.72
Volume
78
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
1.80%
Changement à 6 Mois
9.58%
Changement Annuel
1.72%
