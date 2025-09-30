QuotazioniSezioni
Valute / EELV
Tornare a Azioni

EELV: Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

26.54 USD 0.06 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EELV ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.49 e ad un massimo di 26.72.

Segui le dinamiche di Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EELV oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF sono prezzate a 26.54. Viene scambiato all'interno di 0.23%, la chiusura di ieri è stata 26.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 78. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EELV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF pagano dividendi?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF è attualmente valutato a 26.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EELV.

Come acquistare azioni EELV?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF al prezzo attuale di 26.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.54 o 26.84, mentre 78 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EELV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EELV?

Investire in Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.35 - 27.05 e il prezzo attuale 26.54. Molti confrontano 1.80% e 9.58% prima di effettuare ordini su 26.54 o 26.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EELV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF nell'ultimo anno è stato 27.05. All'interno di 22.35 - 27.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) nel corso dell'anno è stato 22.35. Confrontandolo con gli attuali 26.54 e 22.35 - 27.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EELV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EELV?

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.48 e 1.72%.

Intervallo Giornaliero
26.49 26.72
Intervallo Annuale
22.35 27.05
Chiusura Precedente
26.48
Apertura
26.71
Bid
26.54
Ask
26.84
Minimo
26.49
Massimo
26.72
Volume
78
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
1.80%
Variazione Semestrale
9.58%
Variazione Annuale
1.72%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8