EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
A taxa do EDOG para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.01 e o mais alto foi 23.01.
Veja a dinâmica do par de moedas ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EDOG hoje?
Hoje ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) está avaliado em 23.01. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 23.11, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EDOG em tempo real.
As ações de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF pagam dividendos?
Atualmente ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF está avaliado em 23.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.05% e USD. Monitore os movimentos de EDOG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EDOG?
Você pode comprar ações de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) pelo preço atual 23.01. Ordens geralmente são executadas perto de 23.01 ou 23.31, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EDOG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EDOG?
Investir em ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF envolve considerar a faixa anual 19.16 - 23.84 e o preço atual 23.01. Muitos comparam 1.28% e 9.73% antes de enviar ordens em 23.01 ou 23.31. Estude as mudanças diárias de preço de EDOG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
O maior preço de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) no último ano foi 23.84. As ações oscilaram bastante dentro de 19.16 - 23.84, e a comparação com 23.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
O menor preço de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) no ano foi 19.16. A comparação com o preço atual 23.01 e 19.16 - 23.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EDOG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EDOG?
No passado ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.11 e 1.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.11
- Open
- 23.01
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Low
- 23.01
- High
- 23.01
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 1.28%
- Mudança de 6 meses
- 9.73%
- Mudança anual
- 1.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8