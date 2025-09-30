报价部分
货币 / EDOG
回到股票

EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

23.01 USD 0.10 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EDOG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点23.01和高点23.01进行交易。

关注ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EDOG股票今天的价格是多少？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF股票今天的定价为23.01。它在-0.43%范围内交易，昨天的收盘价为23.11，交易量达到2。EDOG的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF股票是否支付股息？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF目前的价值为23.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.05%和USD。实时查看图表以跟踪EDOG走势。

如何购买EDOG股票？

您可以以23.01的当前价格购买ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF股票。订单通常设置在23.01或23.31附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注EDOG的实时图表更新。

如何投资EDOG股票？

投资ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF需要考虑年度范围19.16 - 23.84和当前价格23.01。许多人在以23.01或23.31下订单之前，会比较1.28%和。实时查看EDOG价格图表，了解每日变化。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF的最高价格是23.84。在19.16 - 23.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF的绩效。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF股票的最低价格是多少？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF（EDOG）的最低价格为19.16。将其与当前的23.01和19.16 - 23.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDOG股票是什么时候拆分的？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.11和1.05%中可见。

日范围
23.01 23.01
年范围
19.16 23.84
前一天收盘价
23.11
开盘价
23.01
卖价
23.01
买价
23.31
最低价
23.01
最高价
23.01
交易量
2
日变化
-0.43%
月变化
1.28%
6个月变化
9.73%
年变化
1.05%
