クォートセクション
通貨 / EDOG
株に戻る

EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

23.01 USD 0.10 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDOGの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり23.01の安値と23.01の高値で取引されました。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

EDOG株の現在の価格は？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株価は本日23.01です。-0.43%内で取引され、前日の終値は23.11、取引量は2に達しました。EDOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株は配当を出しますか？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの現在の価格は23.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.05%やUSDにも注目します。EDOGの動きはライブチャートで確認できます。

EDOG株を買う方法は？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株は現在23.01で購入可能です。注文は通常23.01または23.31付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。EDOGの最新情報はライブチャートで確認できます。

EDOG株に投資する方法は？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFへの投資では、年間の値幅19.16 - 23.84と現在の23.01を考慮します。注文は多くの場合23.01や23.31で行われる前に、1.28%や9.73%と比較されます。EDOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株の最高値は？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの過去1年の最高値は23.84でした。19.16 - 23.84内で株価は大きく変動し、23.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株の最低値は？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF(EDOG)の年間最安値は19.16でした。現在の23.01や19.16 - 23.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EDOGの動きはライブチャートで確認できます。

EDOGの株式分割はいつ行われましたか？

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.11、1.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.01 23.01
1年のレンジ
19.16 23.84
以前の終値
23.11
始値
23.01
買値
23.01
買値
23.31
安値
23.01
高値
23.01
出来高
2
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
1.28%
6ヶ月の変化
9.73%
1年の変化
1.05%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8