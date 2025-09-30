- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOGの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり23.01の安値と23.01の高値で取引されました。
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EDOG株の現在の価格は？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株価は本日23.01です。-0.43%内で取引され、前日の終値は23.11、取引量は2に達しました。EDOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株は配当を出しますか？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの現在の価格は23.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.05%やUSDにも注目します。EDOGの動きはライブチャートで確認できます。
EDOG株を買う方法は？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株は現在23.01で購入可能です。注文は通常23.01または23.31付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。EDOGの最新情報はライブチャートで確認できます。
EDOG株に投資する方法は？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFへの投資では、年間の値幅19.16 - 23.84と現在の23.01を考慮します。注文は多くの場合23.01や23.31で行われる前に、1.28%や9.73%と比較されます。EDOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株の最高値は？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの過去1年の最高値は23.84でした。19.16 - 23.84内で株価は大きく変動し、23.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFの株の最低値は？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF(EDOG)の年間最安値は19.16でした。現在の23.01や19.16 - 23.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EDOGの動きはライブチャートで確認できます。
EDOGの株式分割はいつ行われましたか？
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.11、1.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.11
- 始値
- 23.01
- 買値
- 23.01
- 買値
- 23.31
- 安値
- 23.01
- 高値
- 23.01
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- 9.73%
- 1年の変化
- 1.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8