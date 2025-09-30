CotationsSections
Devises / EDOG
EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

23.11 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDOG a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.11 et à un maximum de 23.11.

Suivez la dynamique ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EDOG aujourd'hui ?

L'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF est cotée à 23.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 23.10 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de EDOG présente ces mises à jour.

L'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF verse-t-elle des dividendes ?

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF est actuellement valorisé à 23.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EDOG.

Comment acheter des actions EDOG ?

Vous pouvez acheter des actions ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF au cours actuel de 23.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.11 ou de 23.41, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EDOG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EDOG ?

Investir dans ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.16 - 23.84 et le prix actuel 23.11. Beaucoup comparent 1.72% et 10.21% avant de passer des ordres à 23.11 ou 23.41. Consultez le graphique du cours de EDOG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ?

Le cours le plus élevé de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF l'année dernière était 23.84. Au cours de 19.16 - 23.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ?

Le cours le plus bas de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) sur l'année a été 19.16. Sa comparaison avec 23.11 et 19.16 - 23.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EDOG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EDOG a-t-elle été divisée ?

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.10 et 1.49% après les opérations sur titres.

Range quotidien
23.11 23.11
Range Annuel
19.16 23.84
Clôture Précédente
23.10
Ouverture
23.11
Bid
23.11
Ask
23.41
Plus Bas
23.11
Plus Haut
23.11
Volume
1
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
1.72%
Changement à 6 Mois
10.21%
Changement Annuel
1.49%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8