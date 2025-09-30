- Aperçu
EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Le taux de change de EDOG a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.11 et à un maximum de 23.11.
Suivez la dynamique ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EDOG aujourd'hui ?
L'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF est cotée à 23.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 23.10 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de EDOG présente ces mises à jour.
L'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF verse-t-elle des dividendes ?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF est actuellement valorisé à 23.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EDOG.
Comment acheter des actions EDOG ?
Vous pouvez acheter des actions ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF au cours actuel de 23.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.11 ou de 23.41, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EDOG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EDOG ?
Investir dans ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.16 - 23.84 et le prix actuel 23.11. Beaucoup comparent 1.72% et 10.21% avant de passer des ordres à 23.11 ou 23.41. Consultez le graphique du cours de EDOG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ?
Le cours le plus élevé de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF l'année dernière était 23.84. Au cours de 19.16 - 23.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ?
Le cours le plus bas de ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) sur l'année a été 19.16. Sa comparaison avec 23.11 et 19.16 - 23.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EDOG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EDOG a-t-elle été divisée ?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.10 et 1.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.10
- Ouverture
- 23.11
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- Plus Bas
- 23.11
- Plus Haut
- 23.11
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 1.72%
- Changement à 6 Mois
- 10.21%
- Changement Annuel
- 1.49%
